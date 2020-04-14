Цхинвал, , 15:18 — REGNUM Места для размещения на карантине тех, кто будет возвращаться в Южную Осетию из России, подготовили в Республиканском многопрофильном медицинском центре в Цхинвале. Об 14 апреля этом сообщает агентство «Рес».

Как рассказали журналистам в пресс-службе минздрава республики, под карантинную зону выделены полностью третий, четвертый и пятый этажи медучреждения, а также часть второго. Всего подготовлено 58 палат.

«В них будут размещены граждане, которые прибывают в республику по спискам, составленным в консульстве в Северной Осетии», — сообщили в ведомстве. Часть палат также предусмотрена для тех водителей грузовиков, которые будут возить продукты из России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии для защиты населения от коронавируса ранее была закрыта граница с Россией. Гражданам республики разрешается возвращаться организованными группами по 10 человек, предварительно регистрируясь в посольстве. Их будут помещать на карантин.

Стоит отметить, что в республике нет выявленных случаев заражения коронавирусом, но действует карантин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии выросли штрафы за нарушение карантина