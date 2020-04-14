Минск, , 14:57 — REGNUM «Домашние роды — безумие. Риск заражения коронавирусом не сравним с тем, что может случится во время родов», — заявила 14 апреля главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Белоруссии Людмила Кеда.

По её словам, в Белоруссии приняты меры по изоляции рожениц и родильниц, заражённых коронавирусом. В частности, беременные с COVID-19 в Минске будут доставляться в 6-й роддом, а 3-й роддом будет принимать контакты 1-го уровня. Для этого оборудованы специальные палаты и отдельные родзалы, проведён инструктаж врачей и медсестёр.

Для заболевших COVID-19 рекомендованы ограничения в грудном вскармливании из-за препаратов, которые прописываются матери. Всего в Белоруссии коронавирусная инфекция диагностирована у 80 детей.

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