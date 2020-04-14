Вильнюс, , 14:52 — REGNUM Власти Литвы сегодня, 14 апреля, заявили о том, что с распространением коронавирусной инфекции в Литве удалось совладать. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Симонас Крепшта.

«Точно видно, что с ситуацией, можно сказать, удалось совладать. Мы не видим неконтролируемого распространения, точно не повторяется ситуация, как на юге Европы, и это вселяет определённый оптимизм», — сказал Крепшта.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис более осторожен в оценках. По его мнению, достигла страна или нет перелома ситуации, можно будет судить через несколько дней, когда станет понятно, удалось ли избежать повторной волны заражений во время праздничных трёх дней, когда отмечалась католическая Пасха. Об этом Сквернялис написал на своей странице в Facebook. Власти Литвы просили в праздничный период оставаться жителей дома и с помощью полиции и армии перекрыли все города, однако десятки тысяч жителей проигнорировали просьбу властей и пытались объехать временные посты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число инфицированных новым коронавирусом в Литве к сегодняшнему дню достигло 1070 человек. 24 человек скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.