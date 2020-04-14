Кемерово, , 15:00 — REGNUM Выезд за пределы Кемеровской области в условиях эпидемии коронавирусной инфекции запрещён. Соответствующее распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева опубликовано 14 апреля на сайте областной администрации.

Глава региона внёс изменения в распоряжение о вводе в Кузбассе режима «Повышенная готовность». Запрещено посещение парков и скверов, мест отдыха и детских площадок, людям также запрещены «поездки за пределы Кузбасса, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью».

Запрет распространяется на нахождение и передвижение в общественных местах детей без сопровождения родителей. Все прибывшие в регион подлежат изоляции на 14 дней.

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