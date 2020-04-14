Москва, , 14:48 — REGNUM Российские военные оказывают помощь Италии по просьбе премьер-министра этой страны Джузеппе Конте. Об этом 14 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров на онлайн-конференции для СМИ.

Он прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Россия и Китай якобы пользуются пандемией, чтобы нарастить свое геополитическое влияние.

«Печально, что есть люди, которые пытаются делать из мухи слона и представлять, что все то, что осуществляется, скажем, в Италии, является чуть ли не военным вторжением на территорию НАТО и Евросоюза», — заявил Лавров.

Он сравнил заявления западных политиков с русскими пословицами: «У кого что болит, тот о том и говорит». Министр добавил, что российское посольство получает сотни звонков от жителей Италии, которые благодарят Россию за помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 15 российских самолетов доставили в Италию российских военных вирусологов, специалистов, а также необходимые материалы и оборудование.