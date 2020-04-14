Тбилиси, , 14:47 — REGNUM В Грузии коронавирус выявлен у пятерых работников скорой помощи. Об этом 14 апреля сообщает агентство Report со ссылкой на информацию от Центра неотложной скорой помощи.

По данным журналистов, все инфицированные работали в Болнисском районе края Квемо-Картли, расположенного на границе с Азербайджаном. Сообщается, что всех, кто контактировал с заболевшими, отправили в самоизоляцию. Эпидемиологи устанавливают источник заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о заражении коронавирусом служителя Грузинской православной церкви. Известно, что он присутствовал на богослужении за несколько дней до того, как у него было обнаружено заболевание. Также коронавирусная инфекция обнаружена у членов его семьи.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в Грузии выявили у сотрудника службы госохраны