Москва, , 14:31 — REGNUM За три последних дня в Москве зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в оперштабе столицы.

Все нарушители находились на домашнем лечении, но нарушили режим. Теперь для дальнейшего лечения они доставлены в обсервационные центры. Там они будут находиться под присмотром врачей до полного выздоровления.

Отмечается, что всего в Москве 55 жителей оштрафованы за нарушение карантина с момента ужесточения ответственности. Они оштрафованы на общую сумму 220 тыс. рублей.