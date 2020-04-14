Оренбург, , 14:29 — REGNUM В Оренбургской области набирают популярность виртуальные встречи с творческим коллективом областного театра кукол. Небольшое развлечение переросло в популярный проект, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.

Ежедневно на официальной странице театра в соцсети в прямом эфире артисты читают сказки. В рамках прямых эфиров общаются люди, которые живут не только в Оренбуржье, но и в других регионах, странах, например, в Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Германии, США.

Артисты признаются, что изначально проект был задуман как небольшое развлечение. В короткие сроки он перерос в нечто большее.