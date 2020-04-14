Москва, , 14:28 — REGNUM В режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса жители России чаше всего мечтают выйти на прогулку и подышать свежим воздухом (23%), показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Читайте также: Большинство жителей России одобряют введение режима самоизоляции

Мечтают после карантина посетить парикмахерскую 10% и спортзал — 9%. Хотят поехать на дачу 7%, отправиться в путешествие 5% опрошенных. Планируют посетить ресторан, клуб или кафе 3%, пойти в кино 2%.

Также граждане желают посетить храмы, музеи, выставки, врачей, поехать в санаторий или пойти в гости (25%). Женщины чаще мечтают выйти погулять (26% против 19%), мужчины пойти в спортзал (10% против 7%).

Опрос проведен 6—11 апреля 2020 года в 341 населенном пункте. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (53%) убеждены в обязательном введении режима самоизоляции из-за карантина по коронавирусу.

Читайте также: Режим самоизоляции соблюдает большинство жителей Москвы