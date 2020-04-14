Минск, , 14:25 — REGNUM Верующим следует соблюдать повышенную предосторожность во время праздничных богослужений на Пасху. Об этом 14 апреля заявил журналистам патриарший Экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел.

Он вслед за патриархом Московским и всея Руси Кириллом призвал верующих по возможности воздержаться от посещения храмов во время эпидемии коронавируса. Патриарший экзарх сказал: «Вторя ему, призываю в эти сложные дни молиться дома».

Несмотря на пандемию, официально не признанную властями Белоруссии, предстоятель Белорусского экзархата РПЦ уверен, что «закрывать храмы нельзя». Богослужения будут совершаться, сообщил он. При этом митрополит призвал тех, кто всё-таки сочтёт необходимым посетить храм, соблюдать дистанцию и другие меры, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

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