Уфа, , 14:27 — REGNUM Бывшего главу сельского поселения обвиняют в мошенничестве в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2017 году глава Алгинского сельсовета заключил с ООО «Риал» муниципальный контракт, согласно которому фирма должна была выполнить работ по обваловке мест временного хранения отходов.

Свои обязательства компания не выполнила, а только выровняла земельный участок, тем самым имитировала начало работ, считают следователи. Имея об этом информацию, обвиняемый подписал акты приема якобы выполненных работ. На основании этого организация необоснованно получила более 125 тысяч рублей.

По версии следствия, эти денежные средства, обвиняемый потребовал вернуть, но не перечислил их на счет администрации, а потратил на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и служебного подлога.

Расследование уголовного дела продолжается.

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