Иваново, , 14:23 — REGNUM Первое уголовное дело в отношении человека, не соблюдавшего режим самоизоляции, что привело к заражению других людей, возбуждено в Ивановской области. Об этом сообщил 14 апреля губернатор Станислав Воскресенский.

«Ситуация неспокойная. Есть вызовы, которые надо «перестоять», вызов по коронавирусу — это вызов, который надо пересидеть. Я хочу поблагодарить всех, кто соблюдает режим самоизоляции. С пониманием отношусь к тем, кто его не соблюдает. Но уже сегодня мне доложили: правоохранительные органы возбудили первое уголовное дело против человека, который не соблюдал режим самоизоляции и из-за него заразились другие люди», — цитирует Ivanovonews губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области на 14 апреля подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом, десять выявлено за последние сутки. Ранее руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин заявлял об увеличении тяжёлых случаев течения COVID-19, и предупреждал, что несоблюдение самоизоляции может привести к серьёзным последствиям. Добавим также, что одним из первых заражённых в регионе коронавирусом стал врач Ивановской областной больницы — позже коронавирус выявили у ряда контактировавших с ним людей.