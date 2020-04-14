Москва, , 14:13 — REGNUM Режиссер Андрей Звягинцев, писательница Людмила Улицкая и многие другие деятелей культуры подписали поручительство за изменение меры пресечения активисту Константину Котову, осужденному за неоднократное нарушение правил организации митинга, сообщает 14 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Котова Марию Эйсмонт.

Среди подписавших поручительство также актриса Юлия Ауг, кинокритик Антон Долин и Священник Алексей Уминский.

Котов присутствовал на заседании по видеосвязи из СИЗО. Следующее заседание состоится 16 апреля.

Напомним, ранее Второй кассационный суд Москвы 2 февраля отменил приговор Константину Котову по делу о неоднократных нарушениях правил проведения митинга и отправил материалы на новое рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года участник несогласованного митинга в центре Москвы 10 августа Константин Котов был признан неоднократно нарушившим законодательство о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и приговорён Тверским районным судом столицы к четырём годам лишения свободы.