Уфа, , 14:11 — REGNUM Из 22 инфицированных коронавирусом пациентов, которых выявили за минувшие сутки в Башкирии, 14 человек находятся на лечении в РКБ им. Куватова в Уфе. Об этом 14 апреля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

По его словам, из этих 14 человек, восемь являются сотрудниками этого медучреждения, а шесть человек пациентами больницы.

Максим Забелин также отметил, что в РКБ им. Куватова рабочая атмосфера. Инфицированные коронавирусом получают специальное соответствующее лечение.

В настоящий момент в медучреждении устраняют замечания, которые были вынесены в предписании Главного санитарного врача. Сотрудники и пациента обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и лекарствами, отметил он.

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