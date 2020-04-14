Стокгольм, , 14:17 — REGNUM По состоянию на 14 апреля, по крайней мере, 22 ученых-исследователей открыто выступили с критикой в адрес стратегии Агентства общественного здравоохранения Швеции по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 14 апреля сообщила шведская газета Expressen.

По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.

Теперь стало очевидным, отмечают ученые, что Швеция борется с эпидемией коронавируса таким образом, что она явно выделяется по сравнению с другими странами. Вместо того, чтобы закрывать целые коммуны и изолировать людей, Агентство общественного здравоохранения Швеции всего лишь призывает граждан следовать советам и рекомендациям властей.

На международном уровне Швеция подверглась резкой критике. Теперь 22 исследователя объединили свои усилия в критике властей в статье для обсуждения в шведской газете Dagens Nyheter.

«Поскольку у чиновников нет таланта прогнозировать или ограничить эпидемию, выборные должностные лица должны вмешаться своими быстрыми и радикальными мерами», — пишут исследователи.