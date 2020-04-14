Магас, , 14:05 — REGNUM В Ингушетии могут организовать экскурсию для тех, кто не верит в коронавирус. Всех скептиков и критиков проведут в Назрановскую городскую больницу, где лежат госпитализированные с коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения республики Зарема Льянова.

«Кто сомневается, может прийти, мы вас заведем в отделение, и вы посмотрите на этих страдающих людей, и посмотрите на состояние их родственников», — цитирует главу минздрава интернет-газета «Ингушетия».

Правда, министр выставила одно условие для тех, кто все же согласится на экскурсию, чтобы убедиться в сложных условиях, в которых работают врачи и медсестры, спасая заразившихся коронавирусной инфекцией.

Льянова заявила, что желающим необходимо иметь свой защитный противочумный костюм, потому что имеющиеся «средства индивидуальной защиты в минимальном количестве и рассчитаны только для врачей и медперсонала».