Краснодар, , 14:02 — REGNUM Проверку начала квалификационная коллегия судей Краснодарского края по факту видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда, об этом сообщила пресс-службе Краснодарского краевого суда.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Скандальное видео появилось 12 апреля в социальных сетях. На нём женщина, которую пользователи и СМИ опознали как судью, пьёт из бокала и произносит речь, в которой, в частности, говорит: «За супертёлочку, за вредную, кричащую, истеричную, сексуальную кошечку! Вдохновляющую, радостную, не такую, как все!».

Это далеко не первый скандальный случай с судьями в Краснодарском крае — самой известной стала «золотая судья» Елена Хахалева.