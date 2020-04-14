Томск, , 13:59 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Томской области, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в региональной администрации.

Уточняется, что четыре человека контактировали с ранее заболевшим COVID-19, а у троих источник заражения не установлен. Однако известно, что двое из них выезжали в Новосибирскую область. По версии эпидемиологов, они заразились в общественном месте. Работа по выявлению контактов продолжается.

Всего по состоянию на 14 апреля в Томской области зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре человека выздоровели, 11 находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, режим полной самоизоляции продлён в Томской области.

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