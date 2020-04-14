Москва, , 13:59 — REGNUM После того как в РФ оптимизировали сферу здравоохранения, к любой её статистике надо относиться с предельной осторожностью, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Ковидобесие значительно страшнее любой инфекции. Что мы знаем? По крайней мере с октября месяца в нашей стране люди в больших количествах болеют ровно с теми же симптомами, которые сейчас автоматически лечатся как COVID-19. Вирусологи говорят, что эпидемия проходит в три волны. Но мы не знаем, мы сейчас в начале первой волны или мы в конце третьей? — сказал Делягин. — Я специалист по статистике, и я могу сказать, что в нашей оптимизированной медицине к любой статистике надо относиться с предельной осторожностью. И если вам говорят, что у нас что-то есть в избытке, то давайте ещё сделаем запасец».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ заявил, что пик распространения нового коронавируса в России пока не преодолён.