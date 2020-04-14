Стокгольм, , 14:52 — REGNUM Шведская газета Dagens Hyheter 14 апреля опубликовала статью, в которой говорится, что в России широко распространены «теории заговора, связанные с коронавирусом». По мнению журналистов издания, на этот раз ведущую роль играют не «фабрики троллей», а независимые исследователи и «интеллектуалы», которые высказывают подозрения, что «кто-то» — почти всегда речь идет США — извлекает выгоду из таких катастроф.

«Вы понимаете, что это не естественный вирус. Есть тысячи вирусов, но люди поддаются только 20−30 из них. И сами американцы признались, что они создали коронавирус в 2014 году», — рассказал журналистам по телефону бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Журналисты Dagens Nyheter написали, что теория, которую распространяет Никулин, отвергается подавляющим большинством международных ученых и характеризуется как миф; а именно, что коронавирус является «американским творением, а не вирусом», который естественным образом встречается у животных.

В своей статье Dagen Nyheter пишет, что «Россия — обетованная земля теорий заговора». По мнению журналистов издания, то, что коронавирус является искусственным вирусом, есть самая настоящая теория заговора, которую многие жители РФ, если не сказать буквально, все, еще считают возможной.