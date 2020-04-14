Белая Калитва, , 13:56 — REGNUM В Ростовской области инфекционное отделение центральной районной больницы Белокалитвинского района переоборудовали в моногоспиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

На оснащение моногоспиталя помимо 1 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета, направлено свыше 13 млн рублей из региональной казны. Отделение, рассчитанное на 60 коек, сможет принять пациентов из восьми муниципальных районов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области до конца апреля будет создано более 2,6 тыс. койко-мест, готовых к приёму пациентов с коронавирусом. В Ростове-на-Дону к 15 мая будет введён в эксплуатацию военный госпиталь.

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