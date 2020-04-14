Магас, , 13:53 — REGNUM В Ингушетии попал под уголовное дело местный житель, пытавшийся решить свои проблемы с помощью взятки. Он хотел добиться покровительства в своей работе от сотрудника полиции, пытаясь заплатить ему за это 185 тыс. рублей, сообщили 14 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе расследования, инцидент произошел в ноябре 2019 года. Подозреваемый был задержан на улице Кулиева в городе Магасе при передаче полицейскому взятки. Факт передачи денежных средств был задокументирован в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». В настоящее время оно уже расследовано и направлено в суд.