Стокгольм, , 14:31 — REGNUM Крематории в Стокгольме перегружены из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Худдинге, одном и столичных районов, количество кремаций уже удвоилось. Об этом 14 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Ранее журналисты издания писали, что один из стокгольмских моргов оказался переполненным, так умершие пациенты с COVID-19 продолжали пребывать в больших количествах. Но теперь даже крематории в столице Швеции становятся перегруженными.

Напомним, что всего в стране около 60 крематориев, и большинство из них находится в ведении Шведской церкви.

По словам представителей духовенства, в основном речь идет о нагрузке на крематории именно в Стокгольме, которые сейчас сталкиваются с большими трудностями. Сообщается, что в Худдинге персонал крематория даже вынужден работать посменно, чтобы успеть сжечь тела до того, как поступят новые. Количество кремаций почти удвоилось, а поступающие в крематории гробы не должны открываться персоналом из-за риска заражения коронавирусом.