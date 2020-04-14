Стокгольм, , 14:42 — REGNUM Директор школы на юге Швеции Маттиас Лидхольм, который ранее критиковал запрет властей муниципалитета на ношение хиджаба в школе, теперь отстранен от работы на время расследования. Об этом 14 апреля со ссылкой на издание Dagens Nyheter сообщила шведская газета Fria Tider.

Напомним, что в декабре прошлого года муниципальный совет Скурупа решил запретить ученикам и сотрудникам носить хиджаб в муниципальных общеобразовательных школах.

Но директор школы Priestamoss Маттиас Лидхольм выступил против такого решения местных властей. Недавно он был отстранен от работы с сохранением оплаты труда, в то время как муниципалитет расследует выдвинутые против него обвинения в нарушении должностных инструкций.

«Я заметил, что что-то случилось, когда сотрудники удивились, почему моя электронная почта не работает. Когда со мной связался мой менеджер Андерс Грундберг, он сказал, что я был отстранен с сохранением зарплаты. Это все, что я сейчас знаю», — заявил Маттиас Лидхольм.