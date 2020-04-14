Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Ординаторов Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова отправляют в те регионы России, откуда они приехали на обучение в Петербург, для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в Центре Алмазова.

«Ординаторы, обучающиеся на основе договоров о целевой подготовке, направились в свои регионы, где они трудоустроены в медицинских организациях», — проинформировал 14 апреля отдел по связям с общественностью ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.

Это произошло из-за нехватки медицинских кадров первичного звена в регионах, органы власти которых обратились за помощью к Центру Алмазова.

Ординаторы отправлены в медучреждения Санкт-Петербурга, Карелии, Тувы, Чечни, а также Ленинградской, Кировской, Новгородской, Псковской, Самарской областей и других регионов Российской Федерации.

При этом ординаторы Центра продолжают осваивать теоретическую подготовку с использованием дистанционных образовательных технологий.

Что касается Петербурга, то по запросу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в Центре Алмазова сейчас формируются бригады резерва на должности среднего медицинского персонала и врачей-стажеров из числа ординаторов.

Всего в Институте медицинского образования Центра Алмазова по 27 специальностям обучаются более 690 ординаторов из 76 регионов Российской Федерации.