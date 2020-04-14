14 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Михаил Демурин, , 13:47 — REGNUM В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал парадоксальной сегодняшнюю ситуацию в Москве, когда повышение числа зараженных коронавирусом и летальных исходов для заразившихся этой инфекцией сопровождается снижением «индекса самоизоляции». Для него, судя по сказанному, такой парадокс является непонятным и неприемлемым.

Самоизоляция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Почти любой власти, а медики на посту — это тоже своего рода власть, хочется, чтобы парадоксов в жизни было как можно меньше, чтобы меньше было того, что расходится с общепринятым и устоявшимся, чтобы никто не отрицал того, что представляется ей, власти, «безусловным и правильным», чтобы наш вывод всегда совпадал с её посылкой. Так, однако, не бывает. Не бывает просто потому, что мы всё ещё люди, человеки. Любая власть обязана об этом помнить. Только очень умная власть действует, исходя из этой посылки.

Лет десять тому назад нас впервые попробовали «сверху» приучить к тому, что «нет ничего важнее человеческой жизни». И до этого в таком ключе активно вещали либеральные идеологи, но от президента России, тогда это был Дмитрий Медведев, это прозвучало впервые. Он как будто забыл, что вся история России — это история того, как люди добровольно жертвовали свои жизни, для того чтобы самим оставаться людьми. Да, они жертвовали собой и ради жизней других людей, но ставить на первое место свою собственную жизнь?..

Одним словом, то, что на нынешнее ограничение многих их прав, кроме «права» бояться болезни и, исходя из этой боязни, пребывать в послушании властям, люди реагируют «парадоксально», — это естественно. И власти, вводя соответствующие меры, должны были это понимать. Не считают же они, что уже могут рассчитывать на атрофию у людей самостоятельного мышления и всеобщую покорность?

Теперь у них в плане дальнейшего обеспечения «самоизоляции» два пути: ужесточать наказания или, по крайней мере, оставить всё как есть.

В любом случае, однако, и я в этом абсолютно уверен, граждане нашей страны обязательно вернутся к вопросу об адекватности реакции правительства и региональных властей на очередную, хотя и весьма опасную, коронавирусную инфекцию. Сравнят статистику по ней и по сильным вирусным инфекциям предыдущих годов. Проанализируют данные по смертности за время карантина от других, кроме COVID-19, причин. Оценят последствия изоляции для не заболевших хроников по другим болезням. Объективно посмотрят на социально-экономические и демографические последствия введённых ограничений… И сделают свои выводы.

Отмеченный профессором Ачкасовым «парадокс» говорит о том, что для многих граждан России их право не подвергаться неприемлемым, с их точки зрения, ограничениям остаётся важнее вероятности заразиться и переболеть. При этом надо отдать должное властям, которые создали возможность действительно добровольной самоизоляции для всех тех, кто на первое место для себя ставит риск быть заражённым. В этих условиях аргумент «они могут заразить других» не работает: гуляя в парке, ты не можешь заразить тех, кто сидит дома, а если ты пошёл в парк, то, значит, понимаешь и учитываешь риски.

И, вне всякого сомнения, надо отдать должное наращиванию властями медицинских возможностей сохранения здоровья граждан и от COVID-19, и от других инфекционных заболеваний, и вообще от любых болезней. Впрочем, это их обязанность.

Вернёмся, однако, к главному сюжету, сюжету «парадокса», который, как я уже сказал, отражает человеческое естество и о многом власть предупреждает. Меня и до этого не оставляло чувство, что в происходящем сегодня присутствует стремление власти сделать нам дополнительную прививку покорности. Теперь я получил подтверждение, что это чувство есть не только у меня, а люди — сопротивляются: кто-то внутренне, а кто-то открыто.

COVID-19 Россия, конечно, поборет; в этом я не сомневаюсь. Но в каком состоянии выйдет наш народ из этой борьбы — вот вопрос!

Главное, на мой взгляд, заключается в том, чтобы по аналогии с биатлонистами, у которых, по словам их главного тренера, «выросло целое поколение, воспитанное на допинге», у нас не выросло поколение, «воспитанное» на самоизоляции и пропусках.