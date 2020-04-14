Москва, , 13:47 — REGNUM Одиннадцать тест-систем для диагностики коронавируса зарегистрировано на территории России, сообщили 14 апреля в пресс-службе Росздравнадзора.

В надзорном ведомстве пояснили, что зарегистрированные медицинские изделия — это не экспресс тесты. Специалисты обратили внимание на продажу фальсифицированной незарегистрированной продукции.

Росздравнадзор призвал остерегаться такой формы интернет-мошенничества. В частности, на неконтролируемых сайтах продаются лекарства от COVID-19 и различные тесты.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Москве сотрудники полиции задержали троих местных жителей, которые пытались продать фальшивые тесты на коронавирус по 2300 рублей за единицу.

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