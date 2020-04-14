Сыктывкар, , 13:46 — REGNUM В Коми за сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвердился у 97 человек. Общее число зараженных опасной инфекцией достигло 305. Об этом ИА REGNUM сообщил в оперативном штабе.

В ближайшее время в Сыктывкаре и Ухте начнут использовать новое оборудование для тестирования жителей на опасную инфекцию. Это позволит ускорить процесс выявления зараженных.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, накануне врио главы республики Владимир Уйба анонсировал резкое увеличение числа зараженных коронавирусом SARS-CoV-2: по данным на 13 апреля, в республике было получено свыше 400 положительных тестов.