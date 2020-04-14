Москва, , 13:51 — REGNUM Действие постановления правительства РФ, разрешающего продажу медицинских масок только компаниям с фармацевтической лицензией, приостановлено. Об этом говорится в новом постановлении правительства, подписанном 13 апреля, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Приостановка ограничений потребовалась из-за нехватки времени на подготовку обеспечения масками. Речь идёт о масштабной задаче, в рамках которой нужно составить карту потребностей, решить вопросы с поставщиками и проработать логистику, пояснил источник в отрасли.

«Приостановка требуется, чтобы отрасль в такой критический момент работала без перебоев», — сказал источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля продавать маски и ряд других медицинских товаров разрешили в России только лицензированным организациям. Тогда правительство ограничило и наценку на эти товары.

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