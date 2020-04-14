Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Многие люди на фоне ситуации с коронавирусом обеспокоены возможностью появления у них симптомов ОКР — обсессивно-компульсивного расстройства, невроза навязчивых состояний или, проще говоря, появления навязчивых мыслей и действий. «Я мою руки по 10 раз в день, наверное, со мной что-то не в порядке» — такие слова мы сейчас слышим от жителей нашей страны. Клинический психолог Елена Ковальчук рассказала корреспонденту ИА REGNUM, как не допустить у себя развития навязчивых состояний.

Первое, что стоит сделать в такой ситуации — успокоиться, потому что мыть руки «по 10 раз в день» в ситуации, когда есть реальная угроза заразиться, — это не расстройство и не психическая болезнь. Это нормальная реакция психики на угрозу. Ничего парадоксального или болезненного в таких действиях нет. Мытье рук помогает? Да, это защита, она имеет целью понизить риск заражения, это официальная рекомендация врачей. Вот вы и действуете согласно врачебным рекомендациям.

Если вы часто моете руки или совершаете другие, адекватные ситуации, но излишне частые действия, то это связано с повышением уровня вашей тревоги. Это означает, что организму требуется расслабление: нервная система перегружена и истощена. Скорее всего, вы слишком много времени уделяете обсуждению темы коронавируса, постоянно читаете новости в интернете, обдумываете все в подробностях. Это может вызвать сильные перегрузки вашей нервной системы и одновременно повышенное желание защититься. И здесь важно наблюдать за своими действиями и контролировать собственные мысли.

Не допускайте постоянного негатива в ваших мыслях. Если они атаковали вас, должным образом отражайте атаку: говорите себе «Стоп! Моей нервной системе нужен отдых. Сейчас я не буду думать об этом». Если вы видите, что «перевыполнили план по мытью рук на день», значит, пора дать психике отдых. Переключитесь на приятную для вас деятельность, посмотрите любимый фильм, почитайте художественную книгу, займитесь спортом. Переключив активное внимание со стрессовой темы, вы разомкнете замкнутый круг: тревога — мытье рук — тревога и избежите развития симптоматики ОКР. И главное, помните, что данные симптомы — временное явление, связанное с необходимостью организма защитить себя. После окончания пандемии эти симптомы быстро канут в небытие. Сейчас ваша задача — следить за тем, что работа психологических защит не перегружала вашу нервную систему.