Майкоп, , 13:43 — REGNUM Первый случай смерти пациента с новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Адыгее. Скончался врач, который в последние дни находился в тяжелом состоянии, сообщил 14 апреля министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

«Больной с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии два дня назад был переведен на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), но спасти его не удалось. Это врач», — цитирует Меретукова «Интерфакс-Юг».

Министр также сообщил, что в настоящее время в Адыгее еще один пациент с подтвержденным коронавирусом находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в республике выявлено 27 случаев заражения коронавирусом, семь из них — за последние сутки.

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