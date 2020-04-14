Ришикеш, , 13:46 — REGNUM Туристы, которые нарушили карантинные правила в индийском городе Ришикеш, наказаны необычным способом, сообщает Mignews (Израиль).

Десять туристов, пойманных индийской полицией на берегу реки Ганг, не смогли дать убедительное объяснение причин, по которым они нарушили карантинные меры, принятые в связи с распространением коронавируса.

Всех их отвели в участок полиции, где в качестве меры пресечения им было предложено 500 раз написать от руки фразу «Я проигнорировал правила карантина, поэтому прошу прощения».

Туристы успешно справились с заданием.