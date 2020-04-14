Новосибирск, , 13:41 — REGNUM Новосибирская митрополия сообщила о временном закрытии храмов для прихожан.

Решение принято «в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области» и с учётом предписания главного государственного санитарного врача по по региону.

«В связи с изложенным выше предписанием богослужения во всех храмах Новосибирской епархии будут совершаться при участии только духовенства и приходских сотрудников, присутствие которых необходимо, — говорится в сообщении. — Просим вас с пониманием отнестись к требованиям санитарно-эпидемиологических служб, оставаться дома, совершая усердную домашнюю молитву и участвуя в богослужениях при их видеотрансляции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее митрополит Новосибирский и Бердский Никодим обратился к новосибирцам перед праздником Пасхи, отметив, что для тех, кто из-за коронавируса в этот день останется дома, будет организована прямая трансляция пасхального богослужения.

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