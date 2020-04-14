Белгород, , 13:43 — REGNUM Под строгий контроль граждан, прибывающих из Москвы и Подмосковья, возьмут власти Белгородской области. Соответствующее постановление подписала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева, сообщили 14 апреля в региональном оперативном штабе.

Всем гражданам, прибывающим из Москвы в аэропорт Белгорода власти должны обеспечить изоляцию на 14 дней и меднаблюдение. Жители столичного региона, приезжающие в областной центр на других видах транспорта, обязаны сообщать о своём прибытии в регион на горячую линию.

Соблюдение режима самоизоляции будут ежедневно контролировать и передавать информацию в Роспотребнадзор. Тем, у кого нет возможности соблюсти самоизоляцию дома, предложат пройти карантин в обсерваторе.

Постановление действует с 14 апреля и до особого распоряжения об отмене.