Эребру, Швеция, , 13:45 — REGNUM Руководители и чиновники, работающие в муниципалитетах Швеции, испытывают низкое доверие к местным жителям. Это показывает исследование из Университета Эребру, в котором приняли участие 1 500 государственных служащих разных уровней в шведских муниципалитетах. Об этом 14 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По словам Мартина Карлссона, который является доцентом политологии, опрошенные менеджеры во время беседы с журналистами заявляли, что они практически не чувствуют, что могут вполне доверять своим гражданам, а не своим личным интересам. Такое отношение чиновников к простым людям складывается, несмотря на то, что многие из них работают на низовом уровне в муниципалитетах.

По идеи, они должны быть более близки к своим избирателям, но проведенные журналистами короткие интервью-опросы с представителями власти показали обратное.

Менее 1% муниципальных менеджеров, находящихся в публичной зоне ответственности, ответили, что они готовы анонимно сообщать представителям шведских средств массовой информации о каких-либо недостатках в своих муниципалитетах. В то же время 15% из опрошенных чиновников и вовсе заявили, что они готовы уйти в отставку.