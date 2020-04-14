Джакарта, , 13:37 — REGNUM В Индонезии волонтеры, переодетые в фольклорного персонажа «почонг», пугают жителей, чтобы те не выходили из дома и не распространяли коронавирус, сообщает информационный портал iNews.

Известно, что волонтеры в индонезийской провинции Центральная Ява, завернутые в белую ткань, бродили по улицам деревень, чтобы напугать жителей. В настоящее время этот метод стал неэффективным. Многие люди намеренно начали покидать дома, чтобы увидеть «почонга».

Отмечается, что подобная инициатива молодых людей была заранее согласована с полицией.

Напомним, что жители Индонезии представляют себе «почонга» как закутанного в саван мертвого человека. Данного персонажа можно встретить в народных рассказах о призраках и фильмах ужасов.