Воронеж, , 13:36 — REGNUM Ситуация с коронавирусом никак не повлияла на посевную в Воронежской области, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции 14 апреля сообщил заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

На данный момент сев проведён на 32%: ранние зерновые посеяны на 78% площадей, сахарная свекла посеяна на 45% от запланированных площадей, сев подсолнечника проведён на 14% площадей.

«Сев идет организованно, по темпам опережаем на полторы — две недели», — отметил Логвинов, добавив, что в хозяйствах региона с нетерпением ждут дождей.

Что касается озимых, то, несмотря на опасения аграриев, лишь 5% посевов в неудовлетворительном, остальные — в хорошем и удовлетворительном. В целом, отметил зампредседателя регионального правительства, в 2020 году в Воронежской области урожай зерновых может составить до 5 млн тонн, сахарной свеклы — свыше 5 млн тонн.

Виктор Логвинов особо отметил, что в связи с пандемией ни сельхозработы, ни работы по строительству сельхозобъектов в рамках нацпроектов не приостанавливались.