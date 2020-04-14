Нижний Новгород, , 13:33 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 292 случая заражения коронавирусом. Большинство случаев выявлено в Нижнем Новгороде — 213, сообщает региональное правительство.

Также значительное число случаев заражения подтверждено в Павловском районе — 22, в Выксе — 11, Кстовском районе — девять.

Кроме того, выявлены случаи заражения в Балахне, Дзержинске, Семёнове, Сарове, Шахунье, на Бору, а также в Богородском, Вачском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Кулебакском, Лукояновском, Навашинском, Пильнинском и Сергачском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в регионе случаев заражения с момента начала наблюдений составило 292. После выздоровления выписан 21 пациент, четверо граждан с коронавирусом скончались от хронических заболеваний.

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