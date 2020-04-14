Нур-Султан, , 13:32 — REGNUM Казахстану удалось предотвратить неконтролируемое распространение коронавируса. Об этом 14 апреля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, за счет решительных мер в Казахстане сохранилась стабильность и деловая активность. Вместе с тем совместные меры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогут стабилизировать экономику, отметил Токаев.

По его мнению, в рамках ЕАЭС необходимо создавать региональные производства и региональные цепочки добавленной стоимости. Кроме того, странам союза необходимо пересмотреть подходы к взаимной торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в видеоформате прошло заседание членов Высшего Евразийского экономического совета. Участники совещания обсудили совместные меры для выхода из кризиса и преодоления пандемии коронавируса.