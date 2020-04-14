Женева, Швейцария, , 13:31 — REGNUM Пик заражений коронавирусом нового типа в мире пока не достигнут. Так считают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вместе с тем в ряде стран Европы наблюдается замедление распространения коронавирусной инфекции.

Численность людей во всём мире, у которых подтверждено заражение, приближается к 2 млн человек. Число зафиксированных смертельных случаев превышает 120 тыс. Заражения коронавирусом отмечены в 213 странах и территориях.

Нет данных о случаях заражения в Туркмении и КНДР. Заражений также не зафиксировано на нескольких островах, например, на острове Святой Елены, в Антарктиде, на архипелаге Шпицберген.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил государства об опасности быстрой отмены ограничений, введённых в связи с пандемией. Поспешное снятие ограничений чревато усилением эпидемии и более тяжёлыми последствиями для экономики, отметил он.

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