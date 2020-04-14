Вильнюс, , 13:22 — REGNUM В Литве за нарушение режима карантина во время длинных пасхальных выходных (католическая Пасха 10−13 апреля) полиция выписала 231 протокол за нарушение режима карантина, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 апреля.

Около 30 тыс. автомобилей не были пропущены в закрытые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции литовские города.

В целом власти и эпидемиологи констатируют снижение заболеваемости. За прошедшие сутки только у восьми человек выявлено заражение коронавирусом. «К сегодняшнему дню могу сказать, что регистрируемая часть заболевших невысокая, но это число не является уменьшающимся, просто темп роста замедлился», — в эфире национального радио LRT сказала сегодня главный эпидемиолог Литвы Дайва Размувене.