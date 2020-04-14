Цхинвал, , 13:22 — REGNUM Размеры штрафов за нарушения режима карантина или самоизоляции в Южной Осетии многократно выросли. Об этом 14 апреля рассказала агентству «Рес» главный санитарный врач республики Марина Кочиева.

Она рассказала, что за теми, кому предписан режим изоляции, ведется постоянный контроль со стороны медиков и правоохранителей.

«Если раньше штраф составлял небольшую сумму от 500 до 1000 рублей, то сегодня он будет в размере от 15 000 до 40 000 рублей», — рассказала Кочиева. Она отметила, что пока в отношении нарушителей применяются административные меры, но при необходимости введут уголовное наказание.

Кочиева также рассказала, что на утро 14 апреля в Южной Осетии для предотвращения распространения коронавируса в самоизоляции предписано находиться 169 жителям. В стационаре под наблюдением врачей находится восемь пациентов.

Стоит отметить, что в Южной Осетии нет выявленных случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, ряд жестких карантинных мер в республике введен. В частности, закрыты все пограничные пункты, в том числе на границе с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии ввели правила для доставки грузов из России