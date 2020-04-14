Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Коронавирус в Грузии выявили и лабораторно подтвердили у сотрудника специальной службы государственной охраны. Об этом со ссылкой на начальника ССГО Анзора Чубинидзе сообщил Первый канал Общественного телевидения Грузии. Сам Чубинидзе уточнять личность зараженного и место его работы не стал, подчеркнув недопустимость разглашения персональной информации.

По данным же Общественного телевидения, зараженный — уроженец села Ховле Каспского муниципалитета, что подтвердил телеканалу и глава администрации села Тамаз Хуцишвили.

Ранее также сообщалось, что коронавирусом заразился сотрудник службы охраны патриархии Грузии, что подтвердили и представители духовенства. 14 апреля был выявлен факт инфицирования коронавирусом служителя одной из церквей, который госпитализирован в клинику имени Бочоришвили в Тбилиси.