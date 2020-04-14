Сеул, , 13:11 — REGNUM В Южной Корее намерены создать резерв защитных масок и медицинского оборудования на случай чрезвычайных ситуаций и катастроф в будущем. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

По их словам, в резерв также войдут защитные очки, дезинфицирующие средства, защитная одежда и инфракрасные тепловизоры.

Известно, что данный перечень наименований будет включен в список ресурсов по борьбе со стихийными бедствиями.

В целях избежания случаев с нехваткой защитных масок или других предметов местные органы власти будут ежегодно пересматривать объёмы резервов, а также своевременно заключать контракты на поставку тех или иных средств с производителями.

В настоящее время в список ресурсов по борьбе со стихийными бедствиями включены 126 видов техники, включая экскаваторы и самосвалы, 48 видов материалов, в том числе хлорид кальция для уборки снега и 29 средств для оказания медицинской помощи.