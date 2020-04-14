Найроби, , 13:06 — REGNUM По крайней мере у 263 медицинских работников в Африке выявили заражение коронавирусом, в то время как 15 врачей по всему континенту погибли от заболевания COVID-19. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, более 100 врачей и медсестер умерли от заболевания COVID-19 во всем мире, включая Гиту Рамджи, ученого и исследователя из ЮАР в области профилактики ВИЧ в Африке. Африканские врачи и медсестры, как и их коллеги в других частях света, сталкиваются с проблемой нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) и длительными рабочими сменами. На прошлой неделе, по меньшей мере 80 врачей и медицинских работников из двух больниц в Кении должны были быть помещены на двухнедельный карантин после прямого и косвенного контакта с пациентом, который скончался от заболевания COVID-19.

«Вскоре, когда в средствах массовой информации появились новости о мальчике, больница приказала нам самоизолироваться в наших домах. Мы (30 медсестер, доктор, медсестры, лаборанты) контактировали с ним, и с тех пор мы находимся под подозрением. Никто из нас не был проверен [на наличие коронавируса]. Но нам сказали, что мы пройдем тестирование через 14 дней», — сказала одна из пострадавших медсестер в интервью изданию The EastAfrican. На сегодняшний день в Кении насчитывается 10 инфицированных коронавирусом медиков, самый высокий показатель среди стран-членов Восточноафриканского сообщества (ВАС). Ни в одной из других стран ВAC (Руанда, Танзания, Южный Судан и Уганда) не сообщили о заражении или смерти работников здравоохранения.

По информации журналистов издания, пандемия спровоцировала острую нехватку лекарств и предметов первой необходимости, включая защитное снаряжение для работников здравоохранения. Китайский миллиардер Джек Ма на прошлой неделе вновь пожертвовал Африке партию медицинского оборудования. Соучредитель многонациональной компании Alibaba уже передал 500 аппаратов ИВЛ, 200 000 костюмов и лицевых щитков, 2 000 термометров, а также 500 000 перчаток.

СИЗ, а также их эффективное использование, являются главной проблемой для медиков на передовой борьбы с пандемией в Африке. Многие работники здравоохранения обеспокоены тем, что, если один врач, медсестра или уборщик заразятся, они передадут вирус всем, кто обращается за медицинской помощью.