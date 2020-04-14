Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Заместитель декана медицинского факультета Тбилисского государственного университета Дмитрий Кордзаия проверил эффективность защитных масок грузинского производства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Медик сообщил, что исследовал строение маски под микроскопом. По его мнению, строение маски позволяет задержать мелкие капли с коронавирусом и защитить от их попадания в организм.

«Защитные маски грузинского производства состоят из двенадцати слоев марли. Нити этих слоев настолько перекрываются друг другом, что между ними практически не остается бреши размером 5 микрон», — написал Кордзаия.

Как сообщало ИА REGNUM, пошив масок отечественного производства в Грузии наладили в конце марта. В обществе идет дискуссия, многие сомневаются, что грузинские маски позволяют защититься от заражения коронавирусом. Об их эффективности регулярно заявляют официальные лица.

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