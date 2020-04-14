Чебоксары, 14 апреля 2020, 12:56 — REGNUM В Чувашии в настоящее время подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом, из них наибольшее число инфицированных — в Чебоксарах. Об этом сообщается на официальной странице республиканской власти «Чувашия без паники», где публикуются оперативные данные об эпидемиологической ситуации.
Согласно представленным данным, из 66 подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом 39 приходится на Чебоксары. На втором месте — Янтиковский район, где установлено восемь случаев заражения, на третьем — Канашский район с установленными пятью случаями инфицирования коронавирусом.
Далее распределение следующее: три случая заражения официально выявлено в Яльчикском районе, по два — в Комсомольском, Порецком районах и Канаше, по одному — в Алатыре, Марпосадском, Урмарском, Чебоксарском и Шумерлинском районах.
Отметим, по состоянию на 14 апреля под медицинским наблюдением остаются 878 человек, всего прошли обследование 2726 человек. В том числе 11−12 апреля вынесено 100 постановлений лицам, контактировавшим с заражёнными коронавирусом, о необходимости соблюдения режима изоляции под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания.
Всего лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии» проведено более 3,9 тыс. исследований.
Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия получит 78 777,7 тыс. рублей из резервного фонда правительства на стимулирующие выплаты медицинским работникам.