Белгород, , 12:57 — REGNUM 10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Белгородской области за прошедшие сутки. Общее количество подтверждённых случаев заражения — 41, сообщили 14 апреля в региональном оперативном штабе.

По данным властей, сейчас проходят лечение в стационарах 15 человек, лечатся дома 22 белгородца. После контакта с заболевшими изолированы 84 гражданина. За последние сутки коронавирус подтвердили у четырёх жителей Вейделеевского района, трёх человек из Корочанского района, двух граждан из Старого Оскола и одного жителя Шебекинского района.

13 апреля зафиксирована первая смерть пациента, заражённого коронавирусом, от двустороннего воспаления лёгких. Выздоровевших — три человека.