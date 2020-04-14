Нур-Султан, , 12:53 — REGNUM Казахстанским медиком важно сконцентрироваться на работе, отстраниться от старых обид и разборок. Об этом 14 апреля написал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на своей странице в Facebook.

«Пройдет время, пройдет эпидемия. Об этом напишут книги, снимут фильмы. Много забудется. Но вы сами будете знать, что именно вы были там, в больницах, днем и ночью, дни и недели. Вы настоящие герои», — обратился к медикам министр.

Он отметил, что в сети появились ложные эксперты, которые транслируют ложные оценки, прогнозы и рекомендации. Биртанов призвал относиться к подобной информации снисходительно и не принимать близко к сердцу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Алма-Ате за сутки выявлено 116 случаев заражения коронавирусом. Всего в Казахстане обнаружено 1179 пациентов с COVID-19, выздоровели — 142, скончались — 14.