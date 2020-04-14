Магас, , 12:52 — REGNUM В Ингушетии задержан третий подозреваемый в преступлении, совершенном в июне 1993 года в Северной Осетии. Он скрывался от следствия почти 17 лет и был арестован в марте 2020 года в ингушском городе Карабулаке, сообщили 14 апреля в пресс-службе Следственного комитета по РСО-Алании.

Преступление было совершено на территории одного из совхозов в Пригородном районе Северо-Осетинской ССР. Неизвестные расстреляли четверых рабочих, а позже в этот же день совершили нападение на автомашину «ВАЗ-2101», ранив водителя и пассажира. Не пострадала лишь одна женщина, находившаяся в автомобиле.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемыми по нему стали трое жителей Ингушетии. За годы после совершения преступления одного из них осудили к длительному сроку наказания, второй задержанный умер в ходе следствия, а третий все это время скрывался от правосудия.